Как получить пособие на погребение?

В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, что социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда выплачивается только за умерших неработающих пенсионеров. Для его получения лица, взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в управление Пенсионного фонда (в котором умерший получал пенсию) не позднее 6 месяцев со дня смерти.Выплата пособия на погребение производится в день обращения. При себе необходимо иметь:- документ, удостоверяющий личность;- справку о смерти, выданную органами ЗАГСа;- документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти.Если же умерший работал, то пособие на погребение выплачивается за счет ФСС России по месту работы пенсионера.Если умерший не работал и не был пенсионером, то за получением пособия нужно обращаться в органы социальной защиты.Также члены семьи умершего пенсионера могут обратиться за выплатой суммы пенсии, причитавшейся пенсионеру в текущем месяце и не полученной в связи с его смертью. Право на выплату недополученной суммы пенсии имеют члены его семьи, совместно проживающие с пенсионером на момент его смерти, если обращение последовало не позднее, чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера. В случае если с пенсионером никто из родственников не проживал, выплата недополученной суммы пенсии возможна в порядке наследования.