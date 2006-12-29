Можно ли воспользоваться средствами маткапитала за границей?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, даже проживая за границей, вы имеете полное право воспользоваться материнским капиталом. При этом должны быть соблюдены основные условия: вы должны быть гражданкой РФ, не должны быть лишены родительских прав, а также используемые средства маткапитала должны быть направлены вами на те цели, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Также важным условием является то, что вы приобретаете жилье с помощью материнского (семейного) капитала на территории РФ. Поэтому на территории другого государства приобрести жилье нельзя.