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Можно ли воспользоваться средствами маткапитала за границей?

Пару лет назад я вышла замуж и переехала за пределы России на постоянное место жительства. Теперь у меня двойное гражданство. Есть двое детей от первого брака. Есть сертификат на получение материнского капитала. Так как возвращаться в Россию не буду, хочу приобрести жилье в стране, где я постоянно проживаю. Могу ли материнский сертификат использовать для покупки дома за пределами России? Ольга
Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, даже проживая за границей, вы имеете полное право воспользоваться материнским капиталом. При этом должны быть соблюдены основные условия: вы должны быть гражданкой РФ, не должны быть лишены родительских прав, а также используемые средства маткапитала должны быть направлены вами на те цели, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Также важным условием является то, что вы приобретаете жилье с помощью материнского (семейного) капитала на территории РФ. Поэтому на территории другого государства приобрести жилье нельзя.
КВ
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