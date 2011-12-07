Пенсия: с 1 января 2019 года жизнь по новым правилам

Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет - до 2028 года.На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 лет и 55,5 лет.Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - получателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Средний размер индексации составит тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч рублей в год.Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью без изменений. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан. В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию вводятся новые основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех или четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на 3 и 4 года соответственно.В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет - в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. Как и раньше, они смогут выйти на пенсию на 2 года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии.