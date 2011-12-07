Трудовые права равны

Предпенсионный возраст не является причиной ограничения граждан в трудовых правах и свободах. Предельный возраст для заключения трудового договора законом не установлен. В случае отказа в приеме на работу работодатель по требованию лица обязан письменно сообщить причину отказа в течение 7 рабочих дней со дня получения требования. Работодатель не имеет права заключить срочный договор, если характер работы и условия ее выполнения позволяют заключить трудовой договор на неопределенный срок.Если судом будет установлено, что работника вынудили заключить срочный трудовой договор, то такой договор будет признан заключенным на неопределенный срок. Прием на работу на определенный срок допускается только c пенсионерами по возрасту. Работники предпенсионного возраста, являющиеся совместителями, имеют право на те же гарантии и компенсации, что и обычные работники. В целях сохранения занятости работников предпенсионного возраста работодатель может организовать их профобучение за счет бюджетных средств (подробная информация - в центрах занятости г. Казани).