Собираетесь на пенсию - внимательно проверьте трудовую книжку!

- Если в трудовой книжке имеется несколько исправлений, возникнут ли у человека сложности при оформлении пенсии?- Действительно, сложности могут возникнуть. Если записи в трудовой книжке выполнены с нарушением правил ее заполнения, а тем более если в ней есть незаверенные исправления, периоды работы могут быть исключены из подсчета стажа, что негативно скажется на размере пенсии, а то и вообще лишит человека права на трудовую пенсию. Поэтому, если вы в ближайшее время собираетесь оформлять пенсию, придите в Пенсионный фонд для заблаговременной работы с вашими документами. Наши специалисты помогут вам сделать соответствующие запросы.- С какими ошибками в документах при оформлении пенсии приходится сталкиваться чаще всего?- Самые распространенные ошибки - это отсутствие в трудовых книжках номера или даты приказа о приеме (увольнении) гражданина, отсутствие записей о переименовании предприятия, незаверенные исправления, подчистки, плохо читаемые, размытые печати предприятий и организаций, отсутствие сведений о смене фамилии и другие недостатки.Совет абсолютно для всех, в особенности для тех, кто собирается на пенсию: ознакомьтесь со своей трудовой книжкой, посмотрите, все ли записи выполнены правильно, есть ли все необходимые сведения. И если вдруг вас что-то тревожит, вызывает сомнение, заручитесь справкой работодателя или архива, подтверждающей сомнительный период работы.Практика показывает, что на получение уточняющих справок о стаже уходит немало времени, особенно если необходимо сделать запрос в другой регион России или за границу. Возникают трудности, если предприятие ликвидировано или не ведет финансово-хозяйственную деятельность.- Если на титульном листе трудовой книжки записана девичья фамилия, понадобится ли в этом случае какой-то документ для подтверждения смены фамилии при заключении брака?- Да, при обращении за назначением пенсии необходимо будет подтвердить, что эта трудовая книжка принадлежит именно вам. Подтверждающим документом является свидетельство о заключении брака. Если оно утеряно либо брак был расторгнут и свидетельство изъято, необходимо сделать запрос в органы ЗАГС. При невозможности получения документального подтверждения принадлежность трудовой книжки может быть установлена в порядке особого судопроизводства.- Нередко в трудовой книжке нет записи о переименовании предприятия, где работал гражданин. Помешает ли это при оформлении пенсии?- Если записи об изменении названия организации в вашу трудовую книжку своевременно внесены не были, а при увольнении по печати прослеживается другое наименование, вам потребуется историческая справка. Ее может выдать сама организация, если она продолжает работать, правопреемник или архивный орган.Обратите внимание!Стандартный пакет документов, которые необходимы для оформления пенсии:- паспорт;- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;- трудовая книжка;- военный билет, если гражданин проходил военную службу;- свидетельства о рождении детей (в основном это для женщин, а для мужчин - в том случае, если дети не достигли возраста 18 лет или они старше, но являются учащимися образовательных учреждений по очной форме, то есть находятся на иждивении);- справки службы занятости населения о периодах получения пособия по безработице, если такие у гражданина имеются;- документы о периодах работы, которые не подтверждены трудовой книжкой (справки, трудовые договоры, выписки из приказов, договоры гражданско-правового характера и т. п.);- справка о заработной плате, если гражданин изъявил желание учесть заработок за 5 лет трудовой деятельности до 01.01.2002.Специалисты ПФР ведут прием ежедневно, можно предварительно записаться на прием.