Что делать, если у вашего НПФ аннулировали лицензию?

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани ответили: если у НПФ, в котором находятся ваши пенсионные накопления, аннулирована лицензия, вам не нужно предпринимать специальных мер, чтобы вернуть средства пенсионных накоплений. Все необходимые действия за вас сделает Центральный банк России.Начиная с даты аннулирования лицензии у вашего действующего страховщика (НПФ) вашим новым страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования станет ПФР.При этом сумма средств пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР, равна номиналу, то есть сумме взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели, без учета инвестиционного дохода, а также средств, уплаченных в рамкахПрограммы софинансирования и сформированных за счет материнского (семейного) капитала.Если вырученные средства от реализации Агентством по страхованию вкладов (АСВ) активов НПФ превысят размер гарантируемого номинала, то средства в размере превышения также поступят в ПФР для восстановления застрахованным лицом потерянного инвестиционного дохода.Информацию об отзыве лицензий у НПФ можно найти на сайте Центрального банка России. Также на сайте Центробанка можно узнать перечень НПФ, осуществляющих деятельность как по обязательному, так и по добровольному пенсионному страхованию, с действующими лицензиями.Перечень НПФ, которые вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений, размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов.Там же можно найти информацию о ходе проведения ликвидации НПФ, у которых была отозвана лицензия.