Можно ли за службу в армии получить пенсионные баллы?

Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан пояснили, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской Федерации» в общий страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются периоды прохождения военной службы.В соответствии с частью 12 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении размера пенсии взамен учета нестрахового периода прохождения военной службы по призыву в общем стаже по состоянию на 01.01.2002 (учитываемого для установления стажевого коэффициента и суммы валоризации) на заявительной основе в случае целесообразности (выгодности) устанавливаются дополнительные коэффициенты (баллы) - 1,8 балла за каждый полный календарный год периода службы.Учет периода прохождения военной службы по призыву дважды (и в стаже, и в дополнительных баллах) законодательством Российской Федерации не предусмотрен.При исчислении размера пенсии лиц, проходивших военную службу по призыву, управление ПФР осуществляет два расчета - с включением военной службы в стаж и с применением дополнительных баллов, и выбирается наиболее выгодный вариант.Для получения информации о целесообразности расчета размера вашей пенсии с учетом установления дополнительных коэффициентов за нестраховой период прохождения военной службы по призыву по нормам статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ вы можете обратиться в управление ПФР по месту жительства.