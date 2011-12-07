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Благодаря чему может увеличиться пенсия работающего пенсионера

Я работающий пенсионер по старости, выслуга лет - педагогический стаж 36 лет. В сентябре 2019 года мне исполнится 55 лет. Должны ли работники ПФР пересчитать мне пенсию? Анаида
Нет, никакого дополнительного перерасчета пенсии по выслуге лет не предусмотрено. Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, работающим пенсионерам перерасчет страховой пенсии может быть в связи с увеличением размера ИПК (то есть пенсионных баллов). Пенсионные баллы могут увеличиваться благодаря страховым взносам, уплаченным за сотрудника работодателем. Территориальный орган ПФР пересчитает страховую пенсию по старости с 1 августа 2019 года в беззаявительном порядке. Если за пенсионера уплачивались страховые взносы, то его пенсия увеличится автоматически.
КВ
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