Как самому рассчитать размер будущей пенсии?

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, от чего зависит размер пенсии и как можно самому предварительно посчитать размер своей будущей пенсии.Напомним ключевые факторы формирования пенсии по старости:1. Продолжительность страхового стажа.При определении размера и права на пенсию учитывают страховой стаж гражданина, в период которого за него уплачивались страховые взносы на формирование пенсии.2. Количество пенсионных баллов.За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления работодателями или им лично страховых взносов на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа.На размер будущей страховой пенсии влияет:1. Размер заработной платы: чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсия.2. Продолжительность страхового стажа: чем дольше гражданин работает, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель в счет будущей пенсии.3. Социально значимые периоды жизни, такие как военная служба по призыву, периоды отпуска по уходу за детьми (до 1,5 лет на каждого из четырех детей), уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет.Социально значимые периоды засчитываются в общий стаж.4. Отказ от формирования накопительной пенсии: если гражданин формирует накопительную пенсию, то ему ежегодно начисляется меньше пенсионных баллов по сравнению с тем, если бы формировалась только страховая пенсия. При этом максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать за год, также разное. Для тех, кто формирует только страховую пенсию, в 2021 году это 10 пенсионных баллов, а для тех, кто формирует и страховую, и накопительную пенсии, - 6,25 пенсионных балла.5. Обращение за назначением пенсии позже возникновения права на нее: за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма его индивидуальных пенсионных коэффициентов - на 45%; а если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, а сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов - в 2,32 раза.Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ * СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА на дату назначения пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТАилиСП = ИПК * СИПК + ФВ, где:СП - страховая пенсияИПК - сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсииСИПК - стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии. При назначении пенсии с 01.01.2019 = 87,24 руб. Ежегодно индексируется государствомФВ - фиксированная выплата. На 1 января 2019 года - 5334,19 руб. Ежегодно индексируется государством.Таким образом, расчет страховой пенсии в 2019 году осуществляется по формуле:СП = ИПК * 87,24 + 5334,19.Как узнать количество баллов?Количество накопившихся пенсионных баллов можно узнать на портале «Госуслуги», официальном сайте ПФР и в местном отделении Пенсионного фонда.Удобнее всего проверить баллы на «Госуслугах», но для этого потребуется подтвержденная учетная запись. На портале необходимо зайти в раздел «Популярные услуги» и выбрать категорию «Пенсионные накопления» или «Получение сведений о состоянии индивидуального лицевого счета». В выписке, которую предоставит вам система, сумма накопленных баллов будет отражена как величина индивидуального пенсионного коэффициента.