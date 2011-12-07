Как получить справку о предпенсионном возрасте

К категории предпенсионеров относятся россияне, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет (кто является предпенсионером, определил закон №350-ФЗ от 03.10.2018). Им полагается ряд льгот. Одни льготы предоставлены федеральными законами, другие установлены на уровне регионов. Для того чтобы получить льготы, необходимо подтвердить свой статус. Справку о том, что человек относится к категории граждан предпенсионного возраста, можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ). Такая справка необходима для оформления льгот по земельному или имущественному налогам, для получения региональных льгот в виде бесплатного проезда на общественном транспорте, для бесплатной стоматологической помощи или санаторно-курортного обслуживания. Кроме того, эта справка может понадобиться и для выплаты увеличенного пособия по безработице из фонда занятости.В МФЦ гражданин может запросить одну справку или сразу несколько для представления в разные учреждения. Для получения данного документа необходимо предъявить лишь паспорт. Срок выдачи справки через МФЦ - 7 дней. Выдается документ в бумажном виде. Запросить справку можно также через портал госуслуг или «личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба МФЦ Татарстана.