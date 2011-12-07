Где получить свои пенсионные накопления?

Как пояснила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Гиниятуллина, пенсионные накопления имеются у граждан 1967 года рождения и моложе, являющихся участниками системы обязательного пенсионного страхования (если они работают или работали в любой из периодов после 2001 года), а также у мужчин 1953 - 1966 годов рождения и женщин 1957 - 1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодателем уплачивались страховые взносы на накопительную часть страховой пенсии.Кроме этой категории накопительная часть страховой пенсии формируется у участников Программы государственного софинансирования пенсии, а также у мам, направивших средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части страховой пенсии.Если вы осуществляли свою трудовую деятельность с 2002 по 2004 год и были официально трудоустроены, то у вас имеются пенсионные накопления. Если накопительная часть находится в государственной управляющей компании, для получения средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства. Если же ваши пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, то нужно обратиться с заявлением в этот фонд.