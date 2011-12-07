Как узнать о сформированных пенсионных правах

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что индивидуальный лицевой счет в ПФР - не аналог банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, а информация о ваших пенсионных правах. Эта информация конфиденциальная и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан.До 2013 года рассылались ежегодные «письма счастья» - почтовые извещения о состоянии индивидуального лицевого счета. В 2013-м обязательная рассылка писем была отменена. Сейчас узнать состояние счета можно несколькими способами. 1. С помощью «Личного кабинета гражданина».Здесь можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений. В рамках сервиса можно воспользоваться и персонализированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 2. Через клиентскую службу ПФР.Сведения о состоянии вашего индивидуального лицевого счета, включающие информацию о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, могут быть получены вами способом, указанным при обращении. Для получения сведений необходимо прийти с документом, удостоверяющим личность, в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 3. Через портал www.gosuslugi.ru.Для этого необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «личному кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Каталог услуг», а затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе вы сможете получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.4. Через МФЦ.Для этого необходимо обратиться с запросом в любой многофункциональный центр в пределах территории Российской Федерации независимо от вашего места жительства, места пребывания, места фактического проживания или места нахождения, если между территориальными органами ПФР, предоставляющими государственную услугу, и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного запроса предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ. При обращении с запросом в МФЦ формирование сведений о состоянии ИЛС осуществляется в режиме реального времени.