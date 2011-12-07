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Кому положена субсидия на капремонт?

Слышала, что согласно федеральному законодательству пенсионеры старше 70 лет должны платить за капремонт лишь половину суммы. Однако у меня в счетах-фактурах никакой 50-процентной скидки нет. Почему? Алия
На вопрос читательницы отвечает главный специалист по связям с общественностью НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Тагир Валиди:- Основные положения действия законодательства относительно капремонта многоквартирных домов раскрывает глава 15 Жилищного кодекса РФ. Там же говорится, что полномочиями по обеспечению действия федерального закона наделены субъекты федерации - они разрабатывают собственные региональные программы.Право на субсидию распространяется на тех лиц преклонного возраста, которые не работают, проживают одиноко либо совместно с неработающим получателем гособеспечения, являются собственниками жилья, не имеют задолженности по квартплате.Капитальный ремонт входит в структуру платежей наравне с начислениями за коммунальные и жилищные услуги, поэтому задолженность рассматривается в совокупности. Если человек не располагает средствами для оплаты текущих платежей, ему может быть предоставлена субсидия. Отличие этого вида помощи в том, что финансовое обеспечение льготы выплачивается до возникновения срока погашения квитанций. Но и здесь требование закона - отсутствие долгов. Льгота по оплате капремонта для пенсионеров старше 70 и 80 лет не действует, когда пожилой человек проживает совместно с членами семьи, которые не достигли пенсионного возраста или работают. Для оформления субсидии по оплате капитального ремонта необходимо обратиться в отделение социальной защиты того района, где вы проживаете, МФЦ или на портал государственных услуг.
КВ
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