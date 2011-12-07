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Надо ли сообщать ПФР о прекращении трудовой деятельности?

Я работающий пенсионер. В какой форме нужно сообщить ПФР о прекращении своей трудовой деятельности? Михаил
Специалисты управления Пенсионного фонда РФ в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что для получения пенсии с учетом всех пропущенных индексаций делать вам ничего не нужно. Со второго квартала 2016 года для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы пенсионера будет определяться Пенсионным фондом автоматически.После получения и обработки отчетности, из которой следует, что вы прекратили работать, вы начнете получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время вашей работы. Ждать нужно будет три месяца, но повышенный размер пенсии вы получите за все эти три месяца.
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