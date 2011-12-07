Повлияет ли повышение НДС на строительство загородного жилья?

Для начала разберемся, что такое НДС. Это косвенный налог. Если компания закупает дешевле, а продает дороже, то разница между покупкой и продажей считается добавленной стоимостью, с нее нужно платить налог. Формально НДС - это налог для бизнеса. Но из-за особенностей начисления и уплаты фактически он ложится на конечного потребителя. Повышение НДС может повлиять на потребительские цены некоторых товаров и услуг.Безусловно, это повлияет не только на потребительские цены. Повышение НДС отразится и на стоимости строительства загородных домов. Итоговая цена готового продукта напрямую связана со стоимостью коммунальных услуг, строительных материалов и их доставкой.Это не означает, что нужно поддаваться панике. Зима - период затишья на строительном рынке. Это время отлично подходит для того, чтобы наметить планы на сезон и закупить строительные материалы заранее по значительно низким ценам.Многие компании предоставляют возможность предзаказа со скидкой зимой, а доставка осуществляется к началу строительного сезона. К примеру, цемент является непосредственным сырьем для изготовления и других стройматериалов, поэтому он по-прежнему остается одним из ценообразующих факторов на рынке. Покупать его заранее и хранить долгое время, конечно, не вариант.Для кирпича основной сезон стартует в марте. Зимой же заводы в основном работают «на склад». По сравнению с весной или летом производители предоставляют скидки от 5% до 20% в зависимости от разновидности кирпича. Оплатив сейчас, вы можете очень даже неплохо сэкономить.Ну а выгоднее всего зимой покупать утеплитель. Стоит отметить, что в январе-феврале заводы-производители работают с минимальной загрузкой, а в сезон, когда спрос увеличивается, качество продукции может снижаться.Еще один немаловажный фактор в ценовой политике - в сезон повышенного спроса крупные производители искусственно снижают объемы производства, что приводит к образованию определенного дефицита и повышению цен, поэтому, учитывая сроки хранения, выгоднее закупаться в начале года.Также нельзя не затронуть снижение цен на строительные работы и доставку. Весной и летом из-за большой загруженности поставщиков и дождливой погоды доставка стройматериалов может замедлить темпы работы, снизить рабочий настрой и, следовательно, увеличить сметную стоимость. Зимой же проблему подъезда машины к участку можно решить, заказав один раз бульдозер и тем самым обеспечив подъезд машины по твердой промерзшей земле. Это лучше, чем летом вытаскивать из-за дождя каждую машину, что в итоге может привести к приостановке строительства. Стоимость работы автокрана ниже примерно на 10 - 15%.Спрос зимой падает не только на стройматериалы, но и на рабочую силу, что также движет цены вниз.Подводя итог, хочу сказать, что в 2019 году повышения цен на строительство загородного жилья не избежать. Но если заранее, а самое главное с умом подойти к этому вопросу, то к началу строительного сезона повышения НДС на 2% и, следовательно, цен можно не заметить.