Если подопечный - не родствeнник

В Управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что гражданам, получающим пенсию по старости или по инвалидности, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, устанавливается фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере. Однако в Вашем случае право на установление фиксированной выплаты в повышенном размере не возникает, так как Вы являетесь опекуном, не состоящим в близком родстве с нетрудоспособным членом семьи.