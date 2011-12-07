На сколько увеличится пенсия работающего пенсионера после увольнения?

Как ответили специалисты Управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводилась в следующем порядке: 2016 год – 4%; 2017 год – 5,4%; 2018 год – 3,8%. После прекращения работы Вам будет сделан пересчет размера страховой пенсии с учетом всех вышеперечисленных в период работы индексаций.В новом размере Вы получите страховую пенсию через три месяца после увольнения, с единовременной выплатой суммы индексации за эти три месяца после увольнения.