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Об индексации пенсии попечителям несовершеннолетних

Я пенсионерка, но являюсь попечителем несовершеннолетнего ребенка на платной основе. Индексация пенсии мне не производится. Законно ли это?
В Управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что поскольку с Вами был заключен договор об опеке и попечительстве на возмездных условиях, то Ваше вознаграждение облагается страховыми взносами и НДФЛ, как вознаграждение застрахованных лиц, работающих по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. В связи с этим индексация Вашей пенсии на период попечительства приостановлена, но будет возобновлена по достижению несовершеннолетним 18 лет.
КВ
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