Об индексации пенсии попечителям несовершеннолетних

В Управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что поскольку с Вами был заключен договор об опеке и попечительстве на возмездных условиях, то Ваше вознаграждение облагается страховыми взносами и НДФЛ, как вознаграждение застрахованных лиц, работающих по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. В связи с этим индексация Вашей пенсии на период попечительства приостановлена, но будет возобновлена по достижению несовершеннолетним 18 лет.