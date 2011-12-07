Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Работающие пенсионеры увольняться не обязаны!

Я - работающий пенсионер. Правда ли, что если я не уволюсь до конца 2018 года, потом мне не индексируют пенсию с 2016 года?
В Управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани развеяли эту ложную информацию! Если бы это и было правдой, то пенсионерам уж точно не нужно было бы выискивать информацию в сети интернет или пользоваться слухами. Об этом бы уже давным-давно проинформировали официальные СМИ и соответствующие ведомства. Наш ответ однозначный – увольняться никто не обязан, если, конечно, пенсионер не захочет уйти на заслуженный отдых по собственному желанию. 
КВ
Лента новостей