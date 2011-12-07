Работающие пенсионеры увольняться не обязаны!

В Управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани развеяли эту ложную информацию! Если бы это и было правдой, то пенсионерам уж точно не нужно было бы выискивать информацию в сети интернет или пользоваться слухами. Об этом бы уже давным-давно проинформировали официальные СМИ и соответствующие ведомства. Наш ответ однозначный – увольняться никто не обязан, если, конечно, пенсионер не захочет уйти на заслуженный отдых по собственному желанию.