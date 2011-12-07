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Баллы для работающих пенсионеров

Я пенсионер с 2004 года. Работаю официально на двух работах. Сколько должен получать баллов? Взносы в ПФР уплачиваются из двух источников. Александр Степанович
Специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани ответили: то, о чем вы спрашиваете, - это перерасчет пенсий работающим пенсионерам, или изменение размера пенсии в связи с продолжением трудовой деятельности, а значит, и продолжением перечисления работодателем страховых взносов в ПФР.Осуществляется такая прибавка ежегодно 1 августа в беззаявительном порядке и, по сути, является корректировкой, так как зависит от заработной платы конкретного пенсионера. Увеличивается пенсия на стоимость пенсионных баллов, причем максимальное значение, учитываемое при таком перерасчете, установлено законодательно: не более 3 баллов (ст. 18 закона «О страховых пенсиях»).
КВ
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