Какие сведения есть в Пенсионном фонде для выхода на пенсию?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, действительно, в Пенсионном фонде накоплены значительные сведения о пенсионных правах граждан, но пока только за период с момента регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (в большинстве случаев с 1998 года и позже). Начиная с 2002 года в Пенсионном фонде находятся все сведения о страховых взносах и периодах работы гражданина, но только в том случае, если он работал официально и работодатель ответственно сдавал необходимую отчетность в ПФР.В 2003 - 2004 годах органами ПФР от работодателей принимались так называемые формы СЗВ-К, где отражен стаж работы граждан до 1 января 2002 года. Эти формы обработаны, проверены и в настоящий момент применяются для установления пенсий.К сожалению, данные сведения имеются не на всех граждан и в них содержатся только те данные, которые внес работодатель. Поэтому за периоды работы до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования для назначения пенсии гражданину необходимо будет представить в ПФР первичные документы. Специалисты Пенсионного фонда их проверят, сверят с данными ПФР, подскажут, какие документы необходимо представить дополнительно, а при необходимости помогут сделать соответствующие запросы.