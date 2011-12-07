О досрочной пенсии для учителя

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани нам ответили, что у граждан, осуществлявших педагогическую деятельность в учреждениях для детей не менее 25 лет, имеется право на досрочную трудовую пенсию по старости вне зависимости от возраста. Для того чтобы определить, имеете ли вы право на пенсию, вам предлагают обратиться в территориальный орган ПФР с документами о трудовой деятельности.