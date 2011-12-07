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Сохранится ли пенсия по потере кормильца после трудоустройства?

Мне 20 лет, весной этого года умер мой отец, и мне пришлось трудоустроиться. С 1 сентября поступила в институт и обучаюсь очно. Имею ли я право на получение пенсии, если продолжу работать? Елена
Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Нафигина пояснила, что в соответствии с положениями пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, в частности его дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.Закон не содержит ограничений в праве на страховую пенсию по случаю потери кормильца в зависимости от осуществления трудовой деятельности нетрудоспособными членами семьи из числа детей, обучающихся по очной форме в учебных заведениях. Таким образом, при поступлении на очную форму обучения вы имеете право на указанную пенсию даже в случае вашего трудоустройства.
КВ
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