Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За продолжительный стаж дополнительные выплаты не предусматриваются

Я на пенсии по старости уже 7 лет. Продолжаю работать. Общий непрерывный стаж 44 года. Предусмотрены ли мне дополнительные выплаты за стаж? Если да, то нужно идти в ПФР или там должны автоматически начислить? Татьяна
Начальник отдела назначения и перерасчета пенсии управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Н.Сабитова пояснила, что правила и порядок установления страховых пенсий регулируются Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», который не предусматривает увеличение пенсии либо какие-то дополнительные выплаты в связи с наличием продолжительного общего (в том числе и непрерывного) страхового стажа. 
КВ
Лента новостей