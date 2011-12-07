За продолжительный стаж дополнительные выплаты не предусматриваются

Я на пенсии по старости уже 7 лет. Продолжаю работать. Общий непрерывный стаж 44 года. Предусмотрены ли мне дополнительные выплаты за стаж? Если да, то нужно идти в ПФР или там должны автоматически начислить? Татьяна