Что положено сотруднику при сокращении

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ пояснили, что при высвобождении работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению центра занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (статья 178 Трудового кодекса Российской Федерации). Выплата месячного выходного пособия и сохраняемого среднего заработка производится по прежнему месту работы.