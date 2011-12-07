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Как получить знак «Инвалид» на автомобиль

Подскажите, пожалуйста, можно ли в Казани оформить знак инвалида на автомобиль в МФЦ? И где можно скачать бланк заявления? Гульшат
Как ответили специалисты ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» Министерства труда и социальной защиты РФ, знак «Инвалид» на автомобиль вы можете получить, обратившись с заявлением в бюро МСЭ по месту жительства. Заявление должно быть подписано инвалидом либо законным или уполномоченным представителем инвалида (ребенка-инвалида).При подаче заявления необходимо представить копию и оригинал следующих документов: паспорт, справка об инвалидности и СНИЛС. Образец бланка заявления - на сайте Главного бюро.Знак оформляется в срок, не превышающий 1-го месяца с момента регистрации. Оформленный знак выдается на руки в течение одного рабочего дня со дня его оформления.Заявление может быть представлено лично вами (законным или уполномоченным представителем) либо направлено почтовым отправлением или в электронном виде через портал государственных услуг (почтовый адрес: г. Казань, ул. М.Гафури, 71, электронный адрес: [email protected] Для подачи заявления с использованием Единого портала необходимо пройти по ссылке https://beta.gosuslugi.ru/17222.).
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