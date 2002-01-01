Кто и как может получить пенсионный капитал умершего?

Начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Тунгускова пояснила, что 30 июля 2014 года правительством Российской Федерации принято постановление №711, утвердившее правила выплаты Пенсионным фондом РФ средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица. В соответствии с правилами выплаты если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии, то средства пенсионных накоплений могут быть выплачены его правопреемникам (родственникам).Средства пенсионных накоплений формируются:- у работников 1967 года рождения и моложе (страховые взносы на финансирование накопительной части пенсии перечислялись с 2002 по 2014 год); - у мужчин 1953 - 1966 годов рождения и женщин 1957 - 1966 годов рождения (страховые взносы на накопительную часть пенсии перечислялись за периоды 2002 - 2004 годов). Средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, выплачиваются правопреемникам (родственникам) умершего застрахованного лица в следующей последовательности:- в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супругу (е) и родителям (усыновителям);- во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.Выплата средств пенсионных накоплений носит заявительный характер.Заявление можно подать в любое управление Пенсионного фонда. Обращение правопреемников умерших застрахованных лиц за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица (пропущенный срок может быть восстановлен в судебном порядке). В том случае, если смерть застрахованного лица наступила в период с 01.01.2002 по 23.05.2005, восстановление срока обращения за выплатой средств пенсионных накоплений не требуется. К заявлению о выплате средств пенсионных накоплений необходимо приложить документы и копии: 1) удостоверяющие личность заявителя (паспорт);2) подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении); 3) свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии);4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего (при наличии); 5) решение суда о восстановлении срока (при пропуске шестимесячного срока для обращения); 6) банковские реквизиты.Если умерший формировал накопительную часть пенсии в негосударственном пенсионном фонде, то за выплатой средств пенсионных накоплений следует обращаться в соответствующий негосударственный пенсионный фонд.