Что будет со взносами, сделанными в рамках Программы софинансирования пенсии?

Как пояснила начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Г.Тунгускова, взносы на софинансирование пенсионных накоплений в рамках Программы софинансирования пенсии будут перечисляться государством в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом уплаты застрахованным лицом дополнительных страховых взносов. При этом государство обеспечивает софинансирование дополнительных страховых взносов при уплате в пределах от 2000 до 12000 рублей в календарном году. При перечислении дополнительных страховых взносов менее 2000 рублей софинансирование не производится.30 июля 2014 года Правительством Российской Федерации принято постановление № 711, утвердившее правила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица. В соответствии с Правилами выплаты, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии, средства пенсионных накоплений могут быть выплачены его правопреемникам (родственникам).Средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, выплачиваются правопреемникам (родственникам) умершего застрахованного лица в следующей последовательности:- в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супругу (е) и родителям (усыновителям);- во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.Выплата средств пенсионных накоплений носит заявительный характер.Заявление можно подать в любое управление Пенсионного фонда. Обращение правопреемников умерших застрахованных лиц за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица (пропущенный срок может быть восстановлен в судебном порядке). Если умерший формировал накопительную часть пенсии в негосударственном пенсионном фонде, то за выплатой средств пенсионных накоплений следует обращаться в соответствующий негосударственный пенсионный фонд.