Какую пенсию может заработать домохозяйка?

О том, как домохозяйке позаботиться о своей будущей пенсии, пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани. Речь идет о внештатных работниках, с которыми не заключен трудовой договор, а следовательно, работодателем не уплачиваются взносы в социальные фонды, а также неработающих матерях, занимающихся воспитанием детей. Взносы на свое обязательное пенсионное и медицинское страхование они могут уплачивать самостоятельно и таким образом формировать свою будущую пенсию.Не менее 15 лет стажа работы и 30 пенсионных баллов потребуется накопить за свою трудовую жизнь тем, кто соберется на пенсию после 2025 года. Пенсионный балл зависит в первую очередь от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем на формирование пенсии. Вольнонаемные работники, как правило, трудятся без заключения трудового договора, и поэтому взносы в социальные фонды за них не вносятся. Это же касается и домохозяек, которые занимаются воспитанием детей, работой по дому, но официально не трудоустроены.Стаж и баллы у этой категории граждан не формируются, право на назначение страховой пенсии они теряют. Таким гражданам чаще всего назначается социальная пенсия, но на 5 лет позже общепринятого пенсионного возраста.Чтобы этого избежать, официально неустроенные работники имеют право перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд самостоятельно. Для этого нужно обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР и зарегистрироваться как страхователь, добровольно вступивший в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. С собой иметь паспорт и СНИЛС.Уплачивать взносы можно и за другое лицо, которое в данный момент официально не трудоустроено и за которого не отчисляются страховые взносы в рамках обязательного пенсионного страхования. Например, муж может платить страховые взносы за свою супругу-домохозяйку в счет ее будущей пенсии.С 1 января 2017 года все платежи осуществляются в Федеральную налоговую службу.