Об индексации пенсии пенсионеров - индивидуальных предпринимателей

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в Пенсионном фонде РФ в качестве индивидуального предпринимателя, то он считается работающим. Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам не производится.Для граждан, включая ИП, которые после установления им страховой пенсии продолжают трудовую (предпринимательскую) деятельность, предусмотрен ежегодный перерасчет страховой части пенсии с учетом поступивших на их индивидуальный лицевой счет страховых взносов.Пенсионеры - индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в порядке, предусмотренном законодательством РФ. После прекращения трудовой деятельности (закрытия ИП) пенсионер перейдет в категорию неработающих, для которых предусмотрен обычный порядок индексации пенсии.