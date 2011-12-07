ПФР или НПФ?

В этом помогли разобраться специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) входит в бюджетную систему страны и выполняет широкий круг социально значимых задач, связанных с пенсионным обеспечением и пенсионным страхованием граждан РФ.Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - некоммерческая организация социального обеспечения, которая осуществляет несколько видов деятельности, в том числе по негосударственному пенсионному обеспечению участников НПФ.По достижении человеком пенсионного возраста НПФ, как и ПФР, обязан выплачивать накопительную пенсию, исходя из размера накоплений гражданина, сформированных на его счете в НПФ.Главное отличие государственного пенсионного фонда от негосударственного в том, что ПФР включен в бюджетную систему и полностью подотчетен государству, а НПФ не входит в бюджетную систему РФ и является частной компанией. Выбор страховщика - это личное решение гражданина. Требовать перевода средств пенсионных накоплений в НПФ не имеют права ни работодатель, ни агентства по трудоустройству, ни коммерческие банки при кредитовании.