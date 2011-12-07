Почему индексации нет больше трех месяцев

Как пояснила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсий управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Т.Матвеева, по Федеральному закону от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсионерам, прекратившим осуществление трудовой деятельности, пенсия выплачивается в размере, рассчитанном в соответствии с указанным законом, с учетом всех индексаций и корректировок размера страховой пенсии, имевших место в период осуществления работы. Данная выплата осуществляется за период начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Такой порядок выплаты пенсии предусматривает, что пенсионер будет получать страховую пенсию с учетом всех корректировок и индексаций с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.Решение о выплате сумм страховой пенсии после увольнения в новом размере выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором Пенсионный фонд получил сведения, представленные работодателем. Таким образом, если вы уволились в июле 2018 года, то сведения о том, что вы не работаете, поступят в управление ПФР в сентябре. Поэтому решение о выплате страховой пенсии с применением всех пропущенных индексов должно было быть принято в октябре. Выплата пенсии с учетом полагающейся суммы доплат будет произведена в месяце, следующем за месяцем принятия решения о выплате, то есть в ноябре текущего года.