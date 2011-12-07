Больничный для иностранца

Как пояснили специалисты регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, с 1 января 2015 года временно пребывающие на территории Российской Федерации иностранные граждане являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования и имеют право на получение только пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них работодателями страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации за период не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности.При этом граждане государств - членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) с 1 января 2015 года имеют право на получение всех видов пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по страховым случаям, наступившим после 1 января 2015 года.