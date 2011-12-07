Как получить дубликат СНИЛС?

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, что страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда. Потерянное свидетельство можно восстановить. В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России во вкладке «Электронные услуги» запущен сервис подачи заявления на получение дубликата СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). Для получения дубликата в виде привычной зеленой карточки нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.