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Как получить дубликат СНИЛС?

С подобным вопросом на телефон «горячей линии» «Казанских ведомостей» обратились 7 читателей нашей газеты.
Специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, что страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда. Потерянное свидетельство можно восстановить. В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России во вкладке «Электронные услуги» запущен сервис подачи заявления на получение дубликата СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). Для получения дубликата в виде привычной зеленой карточки нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.
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