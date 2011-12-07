Льготы только по одному основанию - на выбор

Уважаемый Иван Сергеевич, специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ пояснили, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» гражданам, имеющим одновременно право на получение мер социальной поддержки в соответствии с настоящим законом и федеральными законами, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору гражданина.Таким образом, гражданину, имеющему одновременно право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных для инвалидов и ветеранов труда, меры социальной поддержки будут предоставлены по его выбору по одному из оснований: либо как инвалиду, либо как ветерану труда.