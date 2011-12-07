Маткапитал: можно ли подать два заявления одновременно?

В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили, воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низким доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и которые не использовали всю сумму капитала на основные направления программы.Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут подать в МФЦ или Пенсионный фонд сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств в размере прожиточного минимума для ребенка. Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо воспользоваться калькулятором в разделе «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи» на сайте www.pfrf.ru.При обращении в первые 6 месяцев выплата устанавливается с даты рождения ребенка, то есть средства выплачиваются в том числе и за месяцы до подачи заявления. При обращении позднее 6 месяцев выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги при этом перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации. Подать заявление на выплату можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в республике за второй квартал предшествующего года (8490 руб.). В Татарстане порядка 200 семей получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.