Может ли учитываться стаж при назначении пенсии по инвалидности?

Уважаемый Ильдус Ахметович, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, в соответствии с нормами Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, утвержденными постановлением правительства РФ от 02.10.2014 №1015, при подсчете страхового стажа периоды, предусмотренные статьями 11 и 12 указанного федерального закона, до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета за указанный период и (или) документов, выдаваемых работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, в порядке, установленном законодательством РФ, после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица. Таким образом, пенсионным законодательством при подтверждении страхового стажа установлен приоритет сведений индивидуального (персонифицированного) учета, т.е. индивидуальный лицевой счет застрахованного лица может выступать в качестве единственного документа, подтверждающего периоды работы и (или) иной деятельности, в том числе до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. Вы имеете право ознакомиться со сведениями, которые содержатся в индивидуальном лицевом счете (периоды учебы, работы, военной службы и суммы заработной платы). При наличии вашего согласия на назначение страховой пенсии по данным индивидуального (персонифицированного) учета территориальный орган ПФР принимает решение о назначении указанной пенсии на основании выписки из индивидуального лицевого счета, и все отраженные в нем сведения будут включены при расчете вашей пенсии без истребования дополнительных документов о стаже и заработке.