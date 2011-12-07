Изменится ли пенсия после переезда?

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, нормами пенсионного законодательства предоставлено право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии не только гражданам с постоянной и временной регистрацией, но и фактически проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии северян происходит за счет установления районного коэффициента. Этот коэффициент устанавливается в зависимости от местности проживания на весь период проживания указанных лиц в этих районах (местностях). Это же правило распространяется и на пенсионеров, которые переехали из районов с обычными климатическими условиями в районы Крайнего Севера либо местности, приравненные к ним. Если же пенсионер переезжает из района Крайнего Севера в местность с обычными природно-климатическими условиями, фиксированная выплата устанавливается без районного коэффициента.Право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности независимо от места жительства имеют:- лица, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин независимо от места жительства. Фиксированная выплата для них увеличивается на 50% от установленного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии;- лица, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Фиксированная выплата для них увеличивается на 30% от установленного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.При этом лишь тем гражданам, которые проживают в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним, предоставляется право выбора: увеличение фиксированной выплаты с применением соответствующего районного коэффициента либо установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 50% или 30% от установленного законом размера фиксированной выплаты.