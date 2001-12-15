Как зарегистрироваться и сняться с регистрационного учета в ПФР

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани ответили, что с 1 января 2017 года ПФР осуществляет постановку на регистрационный учет только физических лиц, добровольно вступающих:- в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;- в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.Регистрация и снятие с регистрационного учета осуществляются в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №250-ФЗ).Лица, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, регистрируются в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации в качестве страхователей на основании следующих документов:- заявления о регистрации;- заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих факт работы за пределами территории Российской Федерации или факт приглашения на работу либо дающих право на осуществление частной предпринимательской или иной деятельности за пределами территории Российской Федерации (только для лиц, работающих за пределами территории Российской Федерации либо получивших право заниматься предпринимательской или иной деятельностью за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется указанная частная деятельность).Заявления заполняются в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Минтруда России от 31.05.2017 №462н (ред. от 16.04.2018) «Об утверждении Правил подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и заявления о прекращении правоотношений по обязательному пенсионному страхованию».При регистрации в территориальных органах ПФР страхователю вручается уведомление о регистрации страхователя, вступившего в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Физическому лицу, уплачивающему фиксированный размер страховых взносов за нескольких физических лиц, вручается отдельное уведомление в отношении каждого физического лица, за которое уплачиваются фиксированные размеры страховых взносов.Уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, производится в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и осуществляется на соответствующие счета Федерального казначейства с применением кодов бюджетной классификации, предназначенных для учета страховых взносов, уплаченных в добровольном порядке.Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.