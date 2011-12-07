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Подали заявление на пенсию. Сколько ждать?

Когда мне будет определен размер пенсии по старости и как его узнать, если заявление на назначение пенсии принято неделю назад? Альбина
Как ответили специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, согласно части 7 статьи 22 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Административному регламенту, утвержденному приказомМинистерства труда и социальной защиты РФ от 19.01.2016 №14н, заявление о назначении страховой пенсии рассматривается не позднее 10 рабочих дней со дня приема органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, указанного заявления со всеми необходимыми документами.Для получения информации о размере пенсии, а также с учетом каких данных определен размер вашей пенсии, вам следует обратиться в управление ПФР по месту жительства. 
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