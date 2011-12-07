Может ли статус безработного повлиять на повышение пенсии?

Во-первых, Иван Николаевич, период ухода за инвалидом, пожилым или больным гражданином по показаниям врача считается социально значимым и засчитывается в стаж. В размере вашей будущей пенсии за этот период учитываются пенсионные баллы (1,8 балла за полный год такого ухода).Для включения таких периодов в стаж гражданину при назначении пенсии не нужно представлять в ПФР дополнительные подтверждающие документы. Эти данные (стаж и баллы) отражаются на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР и учитываются при назначении пенсии без дополнительного подтверждения.Во-вторых, пенсия по старости на общих основаниях безработным гражданам ранее общеустановленного пенсионного возраста может быть назначена только по предложению органов службы занятости. При этом основание увольнения таких граждан - ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя. Увы, не увольнение по собственному желанию, даже и по семейным обстоятельствам, как у вас.