Почему при расчете пенсии не учтен стаж работы в советский период?

Как пояснила руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц в управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани З.Мингазова, при подсчете страхового стажа периоды работы подтверждаются на основании справок о стаже, трудовой книжки и сведений индивидуального лицевого счета. Заработная плата для расчета размера пенсии учитывается за 2000-2001 гг. по индивидуальным сведениям застрахованного лица либо на основании справок о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002 г. Для более детального уточнения вопроса по учету стажа работы в СССР вы можете обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства (месту работы) с трудовой книжкой либо со справками о стаже.