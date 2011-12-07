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Заявления о перерасчете пенсии подавать не надо

Я работающая пенсионерка, у меня неплохая зарплата и, естественно, немалые перечисления из зарплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. Нужно ли мне подавать заявление для перерасчета пенсии с учетом перечисленных взносов в Пенсионный фонд? Антонина
Руководитель группы социальных выплат Управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Л.Печенкина пояснила, что пенсия для работающих пенсионеров будет повышена с 1 августа 2019 года в беззаявительном порядке с учетом величины индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого из суммы страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при предыдущем перерасчете. Так как данный перерасчет производится без заявления пенсионера, то и подавать заявление в Пенсионный фонд не надо.
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