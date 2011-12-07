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До пенсии придется работать еще полгода

Мне 17 января 2019 года исполнится 55 лет. Когда я выйду на пенсию по возрасту? Зинаида
Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что в соответствии с изменениями, вступающими в силу с 1 января 2019 года, право на страховую пенсию по старости (возрасту) женщины 1964 года рождения приобретут по достижении ими возраста 55 лет 6 месяцев. То есть в вашем случае - не ранее 17 июля 2019 года.
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