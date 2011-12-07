До пенсии придется работать еще полгода

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что в соответствии с изменениями, вступающими в силу с 1 января 2019 года, право на страховую пенсию по старости (возрасту) женщины 1964 года рождения приобретут по достижении ими возраста 55 лет 6 месяцев. То есть в вашем случае - не ранее 17 июля 2019 года.