Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Когда положен перерасчет пенсии после увольнения?

Будучи работающим пенсионером, я окончательно вышла на пенсию с 22 июля этого года. Когда должен быть перерасчет моей пенсии, поскольку за сентябрь я получила пенсию как работающий пенсионер? Екатерина
В управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что в связи с прекращением трудовой деятельности в июле 2018 года выплата пенсии с учетом пропущенных индексов будет осуществлена в ноябре 2018 года с доплатой разницы в пенсиях с 1 августа 2018 (со следующего месяца после прекращения трудовой деятельности), что предусмотрено статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
КВ
Лента новостей