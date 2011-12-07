Когда положен перерасчет пенсии после увольнения?

В управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани пояснили, что в связи с прекращением трудовой деятельности в июле 2018 года выплата пенсии с учетом пропущенных индексов будет осуществлена в ноябре 2018 года с доплатой разницы в пенсиях с 1 августа 2018 (со следующего месяца после прекращения трудовой деятельности), что предусмотрено статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».