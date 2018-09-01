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Об индексации пенсии пенсионеров - индивидуальных предпринимателей

Пенсия мне назначена с 2007 года. Уволена с 1.09.2018. Будет ли мне произведена индексация как неработающему пенсионеру, если я являюсь ИП? Альбина
Как пояснили в управлении  Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в Пенсионном фонде РФ в качестве индивидуального предпринимателя, то он считается работающим. Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам не производится.Для граждан, включая ИП, которые после установления им страховой пенсии продолжают трудовую (предпринимательскую) деятельность, предусмотрен ежегодный перерасчет страховой части пенсии с учетом поступивших на их индивидуальный лицевой счет страховых взносов.Пенсионеры - индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в порядке, предусмотренном законодательством РФ. После прекращения трудовой деятельности (закрытия ИП) пенсионер перейдет в категорию неработающих, для которых предусмотрен обычный порядок индексации пенсии.
КВ
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