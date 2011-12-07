Если у человека две трудовые книжки

После увольнения с работы мне не вернули трудовую книжку. Я завел новую и порядка 10 лет работал по ней. Потом по почте мне прислали мою первую трудовую, и я сменил несколько предприятий с отметкой в первой трудовой книжке. Зачтется мне стаж по двум трудовым книжкам или только по одной? Евгений