Маткапитал для оплаты детского сада

Как ответили в управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, с 2018 года направить средства материнского капитала на оплату дошкольного образования можно, не дожидаясь трехлетия второго ребенка, давшего право на получение сертификата.Программа материнского капитала всегда предусматривала возможность распоряжения средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать их по данному направлению можно было только спустя три года после рождения (усыновления) второго ребенка, давшего право на сертификат. С 2018 года семьи могут направить средства материнского капитала на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком в детском саду и яслях, в том числе частных, сразу после получения сертификата. Необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.Обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала можно в территориальный орган Пенсионного фонда, МФЦ или через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда.