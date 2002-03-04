Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Не платите за услуги, которые Пенсионным фондом РФ предоставляются бесплатно!

Не платите за услуги, которые Пенсионным фондом РФ предоставляются бесплатно!
Специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани предупреждают, что в последнее время активизировалась деятельность так называемых центров правовой помощи, целью которых является не оказание правовой помощи пенсионеру, а получение прибылей, в том числе за счет граждан. Такие центры за немалые деньги предлагают помощь гражданам в оформлении и направлении в органы Пенсионного фонда различного рода заявлений о предоставлении расчета размера пенсии, якобы положенных дополнительных выплатах и т. д., хотя гражданин может напрямую обратиться в органы Пенсионного фонда и получить все консультации, в т.ч. порядок расчета пенсии, на безвозмездной основе!Участились случаи, когда пенсионера сознательно вводят в заблуждение с целью изъятия у него денег. Так, недавно в управление Пенсионного фонда поступило письменное заявление от инвалида 3-й группы по общему заболеванию о назначении ему дополнительного материального обеспечения за особые заслуги. Когда же пенсионер был приглашен в управление с документами, дающими право на назначение такой выплаты, выяснилось, что этих документов у него нет, т.к. указанная выплата устанавливается Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и так далее (полный перечень лиц, имеющих право на установление такой выплаты, приведен вФедеральном законе от 04.03.2002 №21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»).При этом, по утверждению пенсионера, в центре правовой помощи настаивали, что он имеет право на данную выплату, оформили заявление для направления в органы ПФР. За услуги пенсионер заплатил свою месячную пенсию. Материал передан в правоохранительные органы.Во избежание неприятных ситуаций, связанных с оплатой сомнительных услуг, которые органами Пенсионного фонда предоставляются бесплатно, рекомендуем при необходимости напрямую обращаться в органы Пенсионного фонда. Так вы сохраните свои деньги и получите более компетентные и профессиональные ответы на вопросы. Для удобства посетителей прием ведется по предварительной записи.
КВ
Лента новостей