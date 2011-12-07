Новые основания для досрочного выхода на пенсию

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Сафиуллина пояснила, что с 1 января 2019 года внесены изменения в действующее пенсионное законодательство, согласно которым общеустановленный пенсионный возраст закреплен для мужчин на уровне 65 лет, для женщин - 60 лет. Повышение пенсионного возраста будет происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. Наряду с этим в законе появились новые основания для назначения пенсии ранее достижения пенсионного возраста. Например, предусматривается назначение пенсии гражданам, имеющим длительный стаж. Таким правом будут пользоваться женщины со стажем работы не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет. Указанные граждане смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.В стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение указанной категории лиц, включаются только периоды работы в календарном исчислении, в том числе периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Периоды учебы и периоды прохождения военной службы, периоды ухода за детьми и нетрудоспособными лицами (инвалидами 1-й группы, детьми-инвалидами и 80-летними гражданами) в стаж для назначения досрочной пенсии за длительный стаж не включаются.Впервые право на досрочное назначение пенсии приобретают многодетные матери - женщины с тремя и четырьмя детьми. Так, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, если у нее четверо детей - на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Необходимым условием назначения досрочной пенсии многодетной матери является наличие не менее 15 лет страхового стажа, а также факт воспитания ребенка до достижения 8-летнего возраста. Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года увеличивается максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 рублей. Период такой выплаты устанавливается в один год.Вместе с тем право досрочного выхода на пенсию сохранилось для всех категорий, кому оно предоставлялось ранее. В первую очередь это работники, занятые во вредных и опасных условиях труда, многодетные матери, родившие пять детей, родители детей-инвалидов, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф.